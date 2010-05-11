Видео. Пресс-конференция и последняя тренировка сборной Беларуси по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею 11 мая, играет со словаками и завершает первый групповой этап 13 мая матчем с россиянами.

Михаил Грабовский, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Игра против Латвии - это была моя первая игра после длительного перерыва. Я не играл на протяжении двух недель, поэтому хорошо, что я сыграл эти две игры. Первая игра была немного тяжеловатой. На второй игре я чувствовал себя лучше. Мы показали довольно хороший хоккей.

Руслан Салей, капитан сборной Беларуси по хоккею:

Если смотреть на всю мою карьеру, то здесь поменялось больше 10 тренеров. Я к этому отношусь спокойно и профессионально, я пытаюсь найти общий язык с любым человеком, с которым я работаю.

Сергей Занковец, гл. тренер сборной Беларуси:

Хорошая оборона — это залог хорошей атаки. Вся команда должна действовать очень организованно, агрессивно в обороне с хорошим переходом в атаку.

Алексей Угаров совсем недавно претендовал на главный трофей Континентальной лиги – Кубок Гагарина в составе МВД, и стал лучшим бомбардиром плей-офф.

Алексей Угаров, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Я сыграл все матчи. Когда выигрываешь, получаешь положительные эмоции и быстрее восстанавливаешься. Дня 4 отдохнул и теперь я полон сил. Сезон удачный. Я почувствовал свои силы. Буду очень стараться пополной.

С Угаровым сыграют уже привычные партнеры: Грабовский и Калюжный. От этой тройки все ждут многого. Помимо нападений будем надеяться на защиту. Ведь она крепка как никогда. Еще не сошли со сцены ветераны: Макрицкий и Салей, как почти незаметно выросли в серьезных мастеров Колосов и Стасенко. Хорошо, что в оборонительной линии удалось избежать травм, хотя Костюченок пропустил несколько тренировок.

Виктор Костюченок, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Немного болит плечо, а все остальное в порядке, достаточном для того, чтобы показать, что я могу достойно сыграть и порадовать наших болельщиков. Почти все ребята с разных команд, поэтому пока на тренировках мы сыгрываемся. Жалко, что не было здесь турнира, который показал бы, кто на что способен.

Сборная Беларуси по хоккею 11 мая, играет со словаками и завершает первый групповой этап 13 мая матчем с россиянами. От того, как выступит наша команда в этих встречах, зависит ее дальнейшая турнирная судьба.