Видео. Лучшие шайбы января Открытого чемпионата Беларуси по хоккею

В первой программе февраля подводим итоги предыдущего месяца и объявляем десятку лучших шайб Открытого чемпионата Беларуси по версии «Горячего льда».

10 место. На 10 месте рейтинга располагается капитан «Химволокна» Александр Борозенко, элегантным образом обманувший вратаря и защиту жлобинского «Металлурга».

9 место. Еще одна памятная пробоина была нанесена голкиперу «стальных волков» Арунасу Алейниковасу в Минске: правда, тут страж ворот «Металлурга» не причем – бросок Артема Сенькевича берущимся никак не назовешь.

8 место. Лучшим бомбардиром «Керамина» нынче является Дмитрий Игошин, и по праву. Российского легионера отличает филигранная техника, которой он блеснул, в частности, поразив ворота кандидата на поездку в Ванкувер – витеблянина Максима Малютина.

7 место. Хоккей – командный вид спорта, и игроки «Химволокна» еще раз нам об этом напомнили в матче с лиепайским «Металургсом». Соперник не только был подвергнут форменному разгрому. Все семь шайб могилевчане забили в отличном стиле, а Юрий Ильин и вовсе отличился в результате комбинации, расписанной его партнерами как по нотам.

6 место. Известный бомбардир Роман Романенко в нынешнем сезоне сам на себя не похож. Но временами он еще демонстрирует свои фирменные трюки. Особенно, когда одноклубники помогают, как в матче с «Химволокном». Отметим в данном случае ассистентов – Боровкова и Матерухина.

5 место. Первую пятерку нашего рейтинга открывают гомельчане. В матче с могилевчанами Сергей Огородников прошел сквозь оборону соперников, как сквозь масло, и выдал отличную передачу на Евгения Есаулова.

4 место. Максим Балмочных забросил запоминающуюся шайбу в ворота жлобинского «Металлурга». Оказавшись против четверых соперников, он не стал дожидаться подмоги, а бросил по воротам, и оказался прав.

3 место. На третьем месте январского рейтинга лучший бомбардир «стальных волков» Виктор Блинов. «Керамину» он забросил в меньшинстве, убежав к воротам соперников прямо от своей зоны.

2 место. Серебра удостаивается нападающий «Гомеля» Александр Жидких, а также его партнеры – Владимир Копать и Павел Мусиенко. Вот так гомельчане передоверяли право решающего броска по воротам «Химика» друг другу, пока не сошлись на кандидатуре Жидких, которому в матче посчастливилось оформить хет-трик.

1 место. В активе Андрея Глебова в поединке с многострадальным «Химиком» всего дубль, но именно он получает золото января. Ведь обе шайбы защитник провел в меньшинстве, да и вообще, тут все хорошо – и дриблинг, и завершающий бросок.