Видео. Кирилл Готовец: Говорят, что я играю, как Брайан Рафалски

- Назовите черты характера, за которые вы себя любите?
- Спокойствие. Я спокойно реагирую на ситуации. Вне льда я не вспыльчивый, только на льду могу иногда сорваться. Я ответственный. Если я берусь за дело, то стараюсь его закончить.
- Вам принципиально под каким номером играть?
- Вообще мой любимый номер — 19. Но поскольку во всех командах я самый молодой, то выбирать не приходится.
- А почему 19?
- Потому что мой папа, когда играл в хоккей, тоже был по номером 19.
- Назовите черты характера от которых хотите избавиться?
- Я бы хотел лучше контролировать эмоции на льду. И еще я бы хотел избавиться от скромности.
- Назовите поступок из детства из-за которого вам до сих пор стыдно.
- Я этого не помню, но родители рассказывали, что я в садике воровал чужие рисунки, потому что сам рисовать не умел.
- Кем бы вы стали, если бы не хоккей?
- Футболистом.
- О какой гражданской профессии вы мечтали в детстве?
- В детстве не мечтал, но сейчас мне нравятся: адвокат, юрист. В следующем году я поступаю в университет, но в другом направлении — экономика и менеджмент.
- Назовите ваш конек.
- Хорошее катание, оно помогает выбрать лучшую позицию.
- Назовите ваши недостатки
- Силовая борьба, и хотелось бы улучшить бросок сходу.
- У вас есть талисман?
- Бабушка мне подарила маленькую игрушечного олененка, перед тем как уезжать в Америку. Она ее хранила 30 лет.
- Самое экзотичное блюдо, которое вы пробовали?
- Свежие устрицы. Это не очень вкусно.
- В детстве я обожал...
- Бегать. Я был очень энергичный.
- Одиночество или шумная компания?
- Одиночество. Я в основном провожу время дома.
- Защищаться или атаковать?
- По амплуа — защищаться, но больше нравится атаковать.
- Легко решаетесь на бросок?
- Да.
- После игры я люблю...
- Полежать на диване, посмотреть фильм.
- Хоккеист, которому в детстве вы пытались подражать
- Дион Фанеф, но сейчас говорят, что я играю как Брайан Рафалски.
- Чего вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?
- Летать на самолете.
- Лозунг под которым готовы подписаться?
- Первые полжизни ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.
- Сильнейшая сборная мира?
- Беларусь.