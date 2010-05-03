Видео. Кирилл Готовец: Говорят, что я играю, как Брайан Рафалски

Кирилл Готовец, защитник заокеанского «Сент-Мари Шаттак» – один из самых перспективных молодых белорусских хоккеистов и кандидат в национальную сборную страны.

- Назовите черты характера, за которые вы себя любите?

- Спокойствие. Я спокойно реагирую на ситуации. Вне льда я не вспыльчивый, только на льду могу иногда сорваться. Я ответственный. Если я берусь за дело, то стараюсь его закончить.

- Вам принципиально под каким номером играть?

- Вообще мой любимый номер — 19. Но поскольку во всех командах я самый молодой, то выбирать не приходится.

- А почему 19?

- Потому что мой папа, когда играл в хоккей, тоже был по номером 19.

- Назовите черты характера от которых хотите избавиться?

- Я бы хотел лучше контролировать эмоции на льду. И еще я бы хотел избавиться от скромности.

- Назовите поступок из детства из-за которого вам до сих пор стыдно.

- Я этого не помню, но родители рассказывали, что я в садике воровал чужие рисунки, потому что сам рисовать не умел.

- Кем бы вы стали, если бы не хоккей?

- Футболистом.

- О какой гражданской профессии вы мечтали в детстве?

- В детстве не мечтал, но сейчас мне нравятся: адвокат, юрист. В следующем году я поступаю в университет, но в другом направлении — экономика и менеджмент.

- Назовите ваш конек.

- Хорошее катание, оно помогает выбрать лучшую позицию.

- Назовите ваши недостатки

- Силовая борьба, и хотелось бы улучшить бросок сходу.

- У вас есть талисман?

- Бабушка мне подарила маленькую игрушечного олененка, перед тем как уезжать в Америку. Она ее хранила 30 лет.

- Самое экзотичное блюдо, которое вы пробовали?

- Свежие устрицы. Это не очень вкусно.

- В детстве я обожал...

- Бегать. Я был очень энергичный.

- Одиночество или шумная компания?

- Одиночество. Я в основном провожу время дома.

- Защищаться или атаковать?

- По амплуа — защищаться, но больше нравится атаковать.

- Легко решаетесь на бросок?

- Да.

- После игры я люблю...

- Полежать на диване, посмотреть фильм.

- Хоккеист, которому в детстве вы пытались подражать

- Дион Фанеф, но сейчас говорят, что я играю как Брайан Рафалски.

- Чего вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?

- Летать на самолете.

- Лозунг под которым готовы подписаться?

- Первые полжизни ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.

- Сильнейшая сборная мира?

- Беларусь.