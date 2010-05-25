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Видео. Финал Кубка Беларуси. Второй тайм и церемония награждения: полная версия

25 мая 2010 15:15
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БАТЭ (Борисов) против «Торпедо» (Жодино). Счёт после второго тайма - 5:0 (Артем Концевой (п) - 57, Ренан Брессан - 64, Виталий Родионов - 69).
# ФК БАТЭ

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