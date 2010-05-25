Видео. Финал Кубка Беларуси. Второй тайм и церемония награждения: полная версия

Молодцы борисовчане, сегодня они были значительно сильнее своего оппонента. Борисовчане не ослабевали свой натиск до финального свистка, но больше пяти голов не забили, хотя моменты для этого были.
БАТЭ (Борисов) — Торпедо (Жодино) — 5:0 (Ренан Брессан, 5, 64, Виталий Родионов, 22, 69, Артем Концевой, 57-пенальти).
Встречались борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо». После первого тайма счет — 2:0 (Ренан Брессан, 5, Виталий Родионов, 22).
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