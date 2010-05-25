Видео. Финал Кубка Беларуси. Второй тайм и церемония награждения: полная версия

Финал Кубка Беларуси по футболу. Горячие моменты матча

Молодцы борисовчане, сегодня они были значительно сильнее своего оппонента. Борисовчане не ослабевали свой натиск до финального свистка, но больше пяти голов не забили, хотя моменты для этого были.