Прямой эфир

Видео. Белорус Магомед Арипгаджиев выигрывает у российского боксера Василия Андриянова

30 апреля 2010 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вашему вниманию два поединка в среднем весе: Алексей Конавка и Александр Сущиц, Магомед Арипгаджиев (Беларусь) и Василий Андриянов (Россия).

Сущиц на профессиональном ринге провел 4  боя, из них – 3 победы и 1 поражение.  Конавка из 14 боев имеет только 2 победы, очень негативный рейтинг.

Вместе с тем, боксер очень опытный и, судя по последним боям, находится на высоком уровне. Он сделал паузу в своей профессиональной карьере и только спустя 4 года неожиданно вернулся на ринг. Первый бой, после возвращения, он проиграл. Но второй, в Праге, выиграл.

Этот бой был успешным для Александра Сущица, что было понятно еще в конце 3 раунда. Вердикт судей был очевиден и единогласен.

Магомед Арипгаджиев (Беларусь) и Василий Андриянов (Россия).

Магомед успешно провел свои последние бои, а вот российский боксер последние 15 боев проиграл. Начало карьеры Василия Андриянова было более удачным. Итоговая статистика: 29 боев, 7 побед и 22 поражения.

Статистика Магомеда Арипгаджиева – 15 боев на профессиональном ринге, 13 побед (в том числе 8 досрочных) и 2 поражения (на старте своей профессиональной карьеры).

Другие новости рубрики

Все новости
29 апреля 2010 14:33

Виктории Азаренко предстоит провести матч второго круга на теннисном турнире в немецком Штутгарте

29 апреля 2010 14:32

В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису

29 апреля 2010 14:31

Гандбольные коллективы Беларуси прервали выступления в национальном чемпионате, чтобы определить обладателей Кубка страны