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Ветеран олимпийского телеэфира Аркадий Борисюк об Олимпиаде 1980 и 2014

20 февраля 2014 20:08
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Новости Беларуси. Брестчанин Аркадий Борисюк в 1980 был командирован в качестве звукорежиссера в Москву для освящения 22 летних Игр. Основным местом его работы стала аппаратная в студии «Останкино». И не смотря на то, что наш соотечественник принимал самое активное участие в трансляции олимпийских мероприятий, для личного архива сохранить практически ничего не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:
Кадры 1980 года, на которых «ласковый Мишка» улетает в «свой сказочный лес» —  один из самых  трогательных  и запоминающихся моментов московской Олимпиады.  Тогда от умиления прослезился буквально весь мир.  

Аркадий Борисюк:
И я помню на закрытии той летней Олимпиады, когда этот мишка поднимался уже в небо, вверх, то зрители на трибунах прямо плакали, прямо слезы текли.

Аркадий Борисюк о советском символе Олимпиады говорит как о близком знакомом. В тот летний вечер он прощался с Мишкой прямо на стадионе — его в качестве звукорежиссера командировали в российскую столицу для освящения 22 летних Игр. 

Аркадий Борисюк:
Это пропуск, который был на Олимпиаде. Даже двойной здесь: и такой, и такой. Между прочим, сказали, что бы с этим пропуском ходили всегда на работу, даже если по Москве, тоже чтобы носили этот пропуск.

Эти пропуски и документы — единственные вещи, которые сохранились после Олимпиады. Напряженная, практически круглосуточная работа, не оставляла телевизионщикам времени даже для памятного фото. Основным местом работы Аркадия Борисюка стала аппаратная в студии «Останкино».

Аркадий Борисюк:
Не было возможности где-то расслабиться, восхищаться чем-то. Работали в очень большом напряжении.

22-ые, теперь уже зимние Олимпийские игры, 84-летний звукорежиссер смотрит по телевизору. Говорит, что ощущения, конечно, не те,  что на стадионе, но  современные возможности и масштаб впечатляют. Сейчас, «болея за наших», Аркадий Сергеевич не может удержаться от сравнений: результаты, которые демонстрируют наши спортсмены сегодня, 34 года назад были просто невозможны.

Аркадий Борисюк:
Я восхищён тем, что техника исполнения всех трюков очень выросла. (За Дашу болели?) Очень, очень болел. Это же первое в Беларуси такое достижение спортсменов.

Ветеран телеэфира закрытия Игр в Сочи ждет с особым нетерпением и надеется, что церемония будет впечатляющей, но до этого белорусские олимпийцы еще не раз  поднимутся на пьедестал.

# Зимняя Олимпиада # Аркадий Борисюк

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