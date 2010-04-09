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Веломногодневка «Тур страны Басков» продолжает колесить по дорогам Испании

09 апреля 2010 13:13
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На сегодня намечен пятый этап протяженностью 170 километров.А накануне в четвертом туре белорусы Константин Сивцов и Василий Кириенко стали 23 и 62 соответственно.

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