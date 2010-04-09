Веломногодневка «Тур страны Басков» продолжает колесить по дорогам Испании

Александр Лукашенко: По отдельным видам спорта мы позорно утратили свои лидерские позиции

Беларусь на олимпиадах в Лондоне и Сочи должна войти в десятку спортивных государств. Такую задачу для Минспорта и туризма, всех федераций, спортсменов и тренеров поставил Президент Беларуси на олимпийском собрании.