Веломногодневка «Тур страны Басков» продолжает колесить по дорогам Испании

В американском Понте-Ведра в матче второго круга Говорцова обыграла представительницу Грузии Анну Татишвили – 6:2, 6:2. В Марбельи Азаренко была сильнее хозяйки кортов испанки Эстреллы Кабеза-Канделы – 6:2, 6:4.
Игры проходят в польском Горжуве. В первой встрече своего квартета белорусские ватерполисты по всем статьям уступили словакам – 1:18.
Беларусь на олимпиадах в Лондоне и Сочи должна войти в десятку спортивных государств. Такую задачу для Минспорта и туризма, всех федераций, спортсменов и тренеров поставил Президент Беларуси на олимпийском собрании.
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