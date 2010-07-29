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Веломногодневка «Тур де Франс». Трехкратный победитель соревнований Контадор объявит о прекращении отношений с «Астаной»

29 июля 2010 12:52
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В ближайшие несколько часов трехкратный победитель «Тур де Франс» Альберто Контадор объявит о прекращении отношений с «Астаной». Еще недавно испанский велогонщик был близок к тому, чтобы продлить свой контракт еще на два года, однако поступившие предложения от других коллективов заставили его передумать. На Контадора претендуют три команды, однако, по данным La Gazzetta dello Sport, наибольшие шансы заполучить его имеет Saxo Bank.

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