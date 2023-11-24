«Важна была победа в плане психологии» – главком сборной Беларуси U-16 по хоккею о матче с командой Дальнего Востока

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, одержала первую победу на Первенстве федеральных округов России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня наши парни были сильнее представителей Дальнего Востока – 4:2.

Олег Малашкевич, главный тренер сборной Беларуси (U16):

У нас каждый раз установка: мы играем на победу. Для нас самое главное – показывать хороший хоккей. Результат тоже для нас очень важен. После вчерашнего проигрыша очень важна была победа в плане психологии. Ребята с этой задачей справились – они поняли, что им хотели мы донести, поэтому сегодня с большего мы стали лучше, чем были вчера.

Надар Фролов, нападающий сборной Беларуси (U16):

К сожалению, эти два удаления, немного подрасслабились – в конце пропустили. Жалко, конечно, без сухаря оставили. Сопернику будет в след раз тяжелее. Мне кажется, надо исключить удаления, чуть подправить в обороне игру – и все придет.