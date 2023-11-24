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«Важна была победа в плане психологии» – главком сборной Беларуси U-16 по хоккею о матче с командой Дальнего Востока

24 ноября 2023 19:23
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Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 16 лет, одержала первую победу на Первенстве федеральных округов России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня наши парни были сильнее представителей Дальнего Востока – 4:2.

Хоккей. Сборная Беларуси U-16 обыграла команду Дальнего Востока. Читайте здесь.

«Важна была победа в плане психологии» – главком сборной Беларуси U-16 по хоккею о матче с командой Дальнего Востока-1

Олег Малашкевич, главный тренер сборной Беларуси (U16):
У нас каждый раз установка: мы играем на победу. Для нас самое главное – показывать хороший хоккей. Результат тоже для нас очень важен. После вчерашнего проигрыша очень важна была победа в плане психологии. Ребята с этой задачей справились – они поняли, что им хотели мы донести, поэтому сегодня с большего мы стали лучше, чем были вчера.

Надар Фролов, нападающий сборной Беларуси (U16):
К сожалению, эти два удаления, немного подрасслабились – в конце пропустили. Жалко, конечно, без сухаря оставили. Сопернику будет в след раз тяжелее. Мне кажется, надо исключить удаления, чуть подправить в обороне игру – и все придет.

«Важна была победа в плане психологии» – главком сборной Беларуси U-16 по хоккею о матче с командой Дальнего Востока-4

Артем Шатерник, нападающий сборной Беларуси (U16):
Сегодня очень классно отыграли в атаке, какие-то комбинации начали просвечиваться, где-то хромает техническая оснащенность. Но это тренируется со временем. Опять сегодня было много удалений, плохая дисциплина – будем работать над этим.

Следующий матч юные белорусские хоккеисты проведут в воскресенье, 26 октября, против команды Сибирского федерального округа.

# Хоккей # Фотофакт

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