Вашингтон» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги

Восемь матчей были сыграны в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и только в одном из них преимущество одной из команд сомнений не вызывало.

«Вашингтон», приехавший в гости к «Нью-Йорк Айлендерс», не оставил от хозяев камня на камне, победив со счетом 7:2. Уже в 1-м периоде столичные хоккеисты практически решили судьбу поединка, забив хозяевам четыре шайбы и пропустив однажды. Во 2-й и 3-й 20-минутке «Вашингтон» добавил к своему преимуществу еще по шайбе, в итоге получилось внушительно — 7:2. Голевой дубль у победителей на счету россиянина Семина.

Среди других результатов вчерашнего дня выделим трудовую победу 14-й команды Западной конференции «Коламбуса» над «Нэшвилом», который на Западе занимает 7-е место и ведет напряженную борьбу за место в плей-офф.