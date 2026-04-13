«Вашингтон» братьев Протасов обыграл «Питтсбург» Соловьева в НХЛ

«Вашингтон» братьев Протасов обыграл «Питтсбург» Ильи Соловьева в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Под занавес первой трети столичным, казалось, удалось изменить цифры на табло. Ассист отдавал Илья Протас. Однако после просмотра гол был отменен из-за офсайда. Открыть счет удалось Трэвору Ван Римсдайку, а дважды укрепить преимущество вызвался Конор Макмайкл. Итог – 3:0. Младший из братьев провел 15 минут и 45 секунд на льду. На его счету три броска в створ, один перехват и показатель полезности «0». Айс-тайм старшего, Алексея, составил более 19 минут. Себе в статистику он записал четыре выстрела, один блок и три потери.