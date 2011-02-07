Вадим Карага, ХК «Химик»: Главный тренер команды поступил со мной как последний предатель

Матч «Химик» – «Гомель». Громкие заявления новополочан о своих правах на путевку в плей-офф, видимо, не остались пустым звуком. Команда борется, хоть шансов осталось и немного. И в этой борьбе побеждает, в том числе, фаворитов. Это несмотря на то, что кадровая ситуация в Новополоцке не самая благополучная.

Виталий Валуй, ХК «Химик»:

У нас просто череда травм. Очень мало игроков осталось. Так получилось, что последние четыре игры мы выступали в три пятерки. Нас было ровно 15 человек. Но, я думаю, то, что нас мало, сплачивает. И ребята бьются друг за друга.

Еще пара новых защитников к нам приехала.

После второго периода в матче была ничья – 2:2, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На шайбы Валуя и Эберта точными бросками ответили Антоненко и Филичкин. А в заключительной трети хозяева склонили чашу весов в свою пользу. Постарались Бородин и Пигмюк. 4:2. Очень нужная победа.

Но в «Химике» не все благополучно. Свидетельством тому следующие слова Вадима Караги. Крик души некогда топового нападающего даем почти без купюр.

Вадим Карага, ХК «Химик»:

Молодцы ребята, что выигрывают.

Но я вам скажу больше: как только будет последняя игра и команда не попадет в плей-офф, никто не будет замечать, что она выигрывала в такой ситуации, в таком положении. Везде обвинят команду, скажут, что хоккеисты виноваты. Ни в коей мере тренерский штаб на себя вину не возьмет.

Мне не нравится отношение главного тренера Парфёнова к команде, отношение Китаева Владимира Петровича, Лебедева и Бляхмана.

Я не знаю, что эти люди здесь делают. Мне говорили, что им небезразличен хоккей. На мой взгляд, все это неправда, полный бред. И все это никакого отношения к хоккею не имеет. У этих людей хоккей стоит на пятом месте.

Я нахожусь в команде, но сыграл всего две игры. Почему не ставит? Он поступил со мной как последний предатель.

Хочется поблагодарить болельщиков, которые несмотря ни на что приходят и поддерживают команду. Тех людей, которые знают меня и поддерживают, не осуждают.

Однако возвращаемся к событиям чемпионата. Второго февраля «Металлург» был сильнее «Витебска», а «Брест» адекватно ответил игрокам «Химика», обыграв непростого соперника, – «Сокол». Отметим дубль Артема Карпоцкого. Наконец, «Металургс» одержал победу над «Могилевом». Две шайбы в составе латвийской команды забросил Артем Гниденко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Единственное изменение в турнирной таблице – падение «Сокола» и, как следствие, подъем «Металургса». А вот «Химик», несмотря на все усилия, не продвинулся вперед ни на шаг, поскольку параллельно уверенно идет по турнирной дистанции и «Брест».