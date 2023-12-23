В Жлобине стартовал «финал четырёх» хоккейного турнира «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»

Сегодня, 23 декабря, в Жлобине стартовал «финал четырех» международного турнира по хоккею «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие лучшие команды белорусской экстралиги и Всероссийской хоккейной лиги. Прямые путевки в «финал четырех» получили чемпион Беларуси «Металлург» и лучшая команда ВХЛ «Химик», еще два коллектива пробились в решающий этап через квалификационный раунд.

В первом финале «Химик» победил «Неман» со счетом 4:1, во втором «Металлург» проиграл «Соколу» – 2:4. Таким образом, завтра в финале за трофей турнира поспорят воскресенский «Химик» и красноярский «Сокол», а в матче за третье место сыграют две белорусские команды: жлобинский «Металлург» и гродненский «Неман».