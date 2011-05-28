В Жлобине и Гродно прошло чествование хоккейных клубов «Металлург» и «Неман»

Медальный финиш жлобинского «металлурга» был, по большому счету, ожидаем и предсказуем, учитывая класс и опыт собранных в команде хоккеистов и тренерского штаба. Однако, если оглянуться немного назад и вспомнить прошлый сезон, когда «сталеварам» не удалось даже попасть в плей-офф, то прогресс окажется впечатляющим.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Когда мы формировали команду, как я уже говорил, из четырех человек, там не было никакой уверенности. Но когда я собрал команду, увидел, как она работала уже на земле, а потом на льду, я понял, что, может, мы не будем призерами, но точно не будем девятыми как в том сезоне.

Это плоды титанического труда. Поэтому тот результат, который мы имеем, – это и есть труд.

Великий Тарасов как-то сказал: «Я не верю в талант. Я верю в работу». А эти ребята у меня рабочие.

Наградой за проделанную работу стали бронзовые медали. Второй подобный успех в истории клуба. Не стоит забывать также о том, что впервые «Металлург» пробился в финал Кубка страны, а фарм-клубу удалось финишировать на третьем месте в Высшей лиге.

Лучшим игроком команды болельщики единодушно признали яркого нападающего Андрея Макрова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Индивидуальный приз получил и лучший по статистическим показателям голкипер чемпионата Дмитрий Мильчаков.

Дмитрий Мильчаков, ХК «Металлург» (Жлобин):

Сезон прошел достаточно удачно.

Личные показатели – это, все-таки, заслуга команды, тренерского состава в большей степени. Поэтому спасибо им, спасибо болельщикам за поддержку. Мы очень ее ощущаем.

Не успела завершиться медальная церемония, как перед игроками и тренерами «Металлурга» была поставлена задача на следующий сезон. Теперь от команды будут ждать выхода в финал плей-офф.

«Неман», в отличие от «сталеваров», не новичок в элите белорусского чемпионата. В истории клуба три комплекта золотых наград, еще три серебряных успеха и пять бронзовых. Но последний подобный всплеск был датирован далеким 2003 годом. С тех пор гродненские болельщики успели соскучиться по победам, и не удивительно, что именно «Неман» стал самой посещаемой командой чемпионата.

Правда, награждение ажиотажа не вызвало, хотя организаторы и постарались устроить яркое шоу. Впрочем, значимость нынешних серебряных медалей это нисколько не уменьшило.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Это значимо не только для ребят, но и для Гродно. Потому что давно не было такого спортивного ажиотажа, хоккейного праздника.

Подъем в игре «Немана» во многом связан с приходом молодого тренерского штаба, с изменением в руководстве клуба. Не в последнюю очередь – с тем внимание, которое оказывает гродненскому хоккею новое руководство области.

Губернатору Гродненщины Семену Шапиро даже была вручена пямятная медаль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Перспективы «Немана» на будущий сезон самые радужные. В Гродно не только сохранили костяк команды, но и активно привлекают в свои ряды звездных по белорусским меркам новичков. Еще бы, ведь задача теперь – только золото.