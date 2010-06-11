В Южно-Африканской Республике стартует чемпионат мира по футболу

Сегодня в Йоханнесбурге в матче открытия 19 чемпионата мира на стадионе «Соккер Сити» встретятся хозяева турнира футболисты ЮАР и Мексики, выступающие в группе «А».На этой игре будут присутствовать руководители практически всех футбольных федераций планеты, среди которых и председатель АБФФ Геннадий Невыглас. Восемь квартетов сыграют на предварительной стадии. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, где начнутся матчи на вылет. По мнению букмекеров, фаворитом чемпионата мира является сборная Испании.