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В Южно-Африканской Республике стартует чемпионат мира по футболу

11 июня 2010 11:15
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Сегодня в Йоханнесбурге в матче открытия 19 чемпионата мира на стадионе «Соккер Сити» встретятся хозяева турнира футболисты ЮАР и Мексики, выступающие в группе «А».На этой игре будут присутствовать руководители практически всех футбольных федераций планеты, среди которых и председатель АБФФ Геннадий Невыглас. Восемь квартетов сыграют на предварительной стадии. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, где начнутся матчи на вылет. По мнению букмекеров, фаворитом чемпионата мира является сборная Испании.
# Чемпионат мира по футболу

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