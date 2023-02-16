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В высшей лиге в новом сезоне сыграют 15 клубов. Итоги заседания Исполкома Белорусской федерации футбола

16 февраля 2023 21:19
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола, в ходе которого был обсужден вопрос утверждения регламента 33-го национального чемпионата по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В высшей лиге в новом сезоне сыграют 15 клубов. Итоги заседания Исполкома Белорусской федерации футбола-1

Он стартует 17 марта, а завершится 3 декабря. Также стало известно, что в высшей лиге в новом сезоне сыграют 15 клубов. При этом была объявлена дата отчетно-выборной конференция, на которой может быть избрано новое руководство. Она пройдет 22 марта.

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# Футбол # Фотофакт

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