В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею стартовал раунд плей-офф

Говорить о Высшей лиге, как есть завтрак в День сурка: время идет, а на столе все та же надоевшая овсянка. Сколько хронометража программы мы потратили в прошлом сезоне, пытаясь доказать, что второму дивизиону пора бы развернуться к зрителям лицом, а воз и ныне там. Оба минских матча «Юниора» и «Раубичей» состоялись в будний день. Первый начинался в два часа. Второй – в час. В итоге, как крылато опредилил в свое время Александр Руммо, на трибунах, как на похоронах – только родные и близкие.

А посмотреть было на что. Младшие по возрасту «Раубичи» оказали серебрянным призерам прошлого сезона ожесточенное сопротивление, в первый день уступив 3:4, во второй – и того круче – лишь в серии буллитов 2:3.

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Да, результат, можно сказать, и негативный. Проигрываем 0:2 в этой встрече. Но, я думаю, есть объективные причины, почему так происходит.

То, что ребята стараются, что выполняют тренерские задания, то, над чем мы работаем во время тренировок – все это на льду мы видим. Это хорошо.

Между тем, согласно протоколу, «Юниор» должен был не оставить от соперников мокрого места. Ведь к компании подопечных Владимира Меленчука присоединился целый взвод игроков Молодежной лиги: 11 человек во главе с Короликом, Пичухой и Бородулей. Вот только новых красок в игру «Юниора» это не привнесло. Молодежь ждала, пока «дядьки» покажут класс, а «дядьки» откровенно тормозили.

Сергей Королик, ХК «Юниор»:

Пенять на усталость не стоит, потому что поездка была давно, мы приехали, отдохнули. Даже нет ответа на вопрос.

В первом матче «Раубичи» вели 1:0, 2:1, потом 3:1, но в итоге все же выбросили белый флаг. 24 февраля история повторилась. Дубль Никиты Мицкевича открывал для гостей победны перспективы, но, реализовав большинство на последних минутах основного времени матча, «Юниор» перевел игру в овертайм, сообщили в программе «Горячий лед».

Сергей Королик, ХК «Юниор»:

Пичуха отдал пас защитнику, он набрасывал, а я просто удачно оказался в нужное время в нужном месте.

Шайба попала Королику в конек и уже от него юркнула в ворота. Петр Амосов посмотрел видеоповтор, и объявил – 2:2.

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

В хоккее не бывает мелочей. Нужна максимальная собранность, ответственность за каждое действие, которое игрок совершает на площадке. Безусловно, две минуты можно отнести к разряду необязательных.

Горячей темой матча стало судейство. Наша съемочная группа была прямо атакована энтузиастами с требованием наконец вскрыть всю подноготную и вывести бригаду Петра Амосова на чистую воду. Мы не испугались, но решили, что слово участника матча будет в данной ситуации более весомым.

Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

А что про судейство говорить? Судья пусть работает. То, как работает, я, как тренер, на это повлиять не могу, да и не надо. Надо делать так, чтобы не давать судье, чтобы он где-то ошибался.

Несмотря на все козни, имели шанс «Раубичи» счет в серии сравнять. Михаил Карнаухов, делегированный из «Динамо-Шинника», до поры до времени с буллитерами «Юниора» справлялся, пока на точку не вышел Андрей Пичуха. Он и обеспечил минчанам комфортный перевес на старте плей-офф – 2:0. Впрочем, интрига как суслик: ее не видно, но она есть.же ситуация и в остальных парах 1/4 финала. В понедельник борьба продолжится. На этой стадии сражение идет до трех побед одного из соперников.