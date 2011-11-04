В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею прошли матчи очередного тура

Матчи с «Юниором», в которых мы наблюдали «Шахтер-2», положительных эмоций «горнякам» принесли немного. Показав неплохой хоккей, они дважды уступили (0:3 и 1:4). Автором единственной шайбы стал Дмитрий Горбунов.

Павел Корсаков, ХК «Шахтер-2»:

Первая причина – сами виноваты: подвела наша результативность, хоть и владели инициативой. Не повезло.

Сегодня игра в неравных составах предопределила исход матча. Тяжело отыгрываться, тем более «Юность» играла хорошо. Подвели удаления. Имели шансы отыграться, но немного не повезло.

Корсаков – один из тех, на кого в первую очередь рассчитывает тренер команды Павел Перепехин. Есть еще Владислав Занковец, также выступавший в основе «Шахтера». А Евгений Дадонов пробует силы в Экстралиге сейчас.

Периодически во вторую команду спускают вратарей – Пронина и Шибанова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако чувствуется, что собрать боеспособный коллектив в городе, где еще совсем недавно своего хоккея не существовало, было непросто.

Павел Перепехин, главный тренер ХК «Шахтер-2»:

Конечно, тяжело, но провели неплохую селекцию, старались омолодить команду, на перспективу. В основном – воспитанники СДЮШОР, из Гомеля несколько человек, из Могилева, Витебска.

На груди у хоккеистов «Шахтера-2» эмблема несуществующего клуба – «Молодечно». Именно там, в новом, возведенном к «Дожинкам» ледовом дворце, и должен был выступать фарм-клуб «горняков». Но пока переезд откладывается.

Павел Перепехин, главный тренер ХК «Шахтер-2»:

Загвоздка в том, что не так просто это все юридически оформить. На словах это было все хорошо, а когда коснулись юридических вопросов, все остановилось.

Павел Корсаков, ХК «Шахтер-2»:

Думаю, в плане роста и развития хоккея, лучше там играть. Город молодой, хоккей там не развивался. А сейчас построили каток. Думаю, лучше было бы там развивать хоккей, чтобы ребята были постоянно на льду, в тонусе.

О результатах матчей «Шахтера» и «Юниора» мы уже сказали. Что касается остальных, то тур прошел спокойно. Поделили очки только «Витебск» с «Неманом». Лидеры же («Гомель», «Металлург» и «Юниор») усомниться в своих возможностях оснований не дали.

Тройка фаворитов в турнирной таблице обособилась от пелотона довольно основательно. Однако радует, что в отличие от прошлых сезонов, интрига в сражении за путевку в плей-офф сохраняется.

1-2 ноября

«Гомель-2» – «Химик-2» – 5:4, 2:1

«Металлург-2» – «Брест-2» – 2:0, 7:3

«Раубичи» – «Могилев-2» – 3:2 бул., 4:1

«Витебск-2» – «Неман-2» – 7:6 бул., 3:5

«Юниор» – «Шахтер-2» – 3:0, 4:1