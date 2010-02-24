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  • В Ванкувере женская эстафетная команда Беларуси по биатлону не сумела завоевать медали, а наши хоккеисты уступили швейцарцам

В Ванкувере женская эстафетная команда Беларуси по биатлону не сумела завоевать медали, а наши хоккеисты уступили швейцарцам

24 февраля 2010 15:06
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Белорусский эстафетный квартет занял седьмое место.

Лидеры нашей команды — Людмила Калинчик и Дарья Домрачева, выступавшие на первых двух этапах, прошли дистанцию уверенно, позволив белорускам войти в число претендентов на медали. Однако Ольге Кудряшовой и Надежде Скардино сохранить высокие позиции не удалось. В итоге наша команда — только седьмая.

Белорусские хоккеисты встречались с командой Швейцарии, и в случае успеха им предстоял четвертьфинальный поединок с американцами. Однако выиграть в стыковом матче подопечным Михаила Захарова не удалось. Основное время встречи и овертайм завершились вничью — 2:2. Решилось всё в серии буллитов. Из трех белорусских бросков точен был лишь один. В то время как ворота Андрея Мезина швейцарцам удалось поразить дважды. 2:3 — Олимпиада для наших хоккеистов завершена.

Сегодня в олимпийском Ванкувере разыграют 6 комплектов наград. Надежды белорусских болельщиков связаны с выступлением мужчин в лыжных гонках и женщин во фристайле. В финал по акробатике вышли наши Алла Цупер и Ассоль Сливец. Причем, в квалификационном отборе белоруска Алла Цупер показала лучший результат и заняла первое место. Ассоль Сливец — на 7-й позиции.

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