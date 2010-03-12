В Ванкувере торжественно откроются Х зимние Параолимпийские игры

На соревнования приехали около 1300 спортсменов из полусотни стран.

Они поборются за медали в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, кёрлинг, лыжный кросс и хоккей.

В Канаду отправились и девять белорусов. Они выступят в лыжных гонках и биатлоне. На прошлой Параолимпиаде в Турине в 2006 году наши завоевали 9 медалей – золотую, 6 серебряных и 2 бронзы. Чемпионкой в лыжных гонках стала Людмила Волчек. В неофициальном медальном зачете Беларусь заняла 11 место. Пока это лучший результат за всю историю участия Беларуси в таких зимних играх.

И первые комплекты медалей в Ванкувере спортсмены разыграют уже завтра.