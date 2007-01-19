В Турине проходит 23-я зимняя Всемирная Универсиада

Первый комплект наград был разыгран 18 января в лыжной гонке на 5 километров классикой у женщин. "Золото" досталось польке Жустине Ковальчик. К нашей радости, на пьедестале оказалась и белоруска. Ирина Нафранович прошла дистанцию за 15 минут 54 секунды и выиграла "бронзу". Совсем немного до медали не хватило Виктории Лопатиной - она 4-ая. Неплохо выступили Татьяна Косорыгина, ставшая 6-ой, Ольга Василенок - она 8-ая, и Алена Санникова - она 13-ая.