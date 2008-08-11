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В третий день Олимпиады-2008 будет разыграно 13 комплектов наград

11 августа 2008 07:45
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К сожалению, без участия наших земляков пройдут финальные старты по плаванию, стрельбе из лука, стендовой стрельбе и прыжкам в воду. Баскетболистки сборной Беларуси проведут свой второй матч предварительного турнира в группе "А" против команды Латвии. Максим Мирный и Ольга Говорцова проиграли стартовые матчи теннисного турнира Олимпиады. Виктория Азаренко вступит в борьбу в одиночных соревнованиях с украинской теннисисткой. Кроме того, в парных соревнованиях выступят два наших дуэта: Говорцова - Кустова и Азаренко - Пучек. Сегодня же дебютируют на Олимпиаде белорусские яхтсмены.

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