В третий день Олимпиады-2008 будет разыграно 13 комплектов наград

К сожалению, без участия наших земляков пройдут финальные старты по плаванию, стрельбе из лука, стендовой стрельбе и прыжкам в воду. Баскетболистки сборной Беларуси проведут свой второй матч предварительного турнира в группе "А" против команды Латвии. Максим Мирный и Ольга Говорцова проиграли стартовые матчи теннисного турнира Олимпиады. Виктория Азаренко вступит в борьбу в одиночных соревнованиях с украинской теннисисткой. Кроме того, в парных соревнованиях выступят два наших дуэта: Говорцова - Кустова и Азаренко - Пучек. Сегодня же дебютируют на Олимпиаде белорусские яхтсмены.