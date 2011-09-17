В третьем матче домашней серии ХК «Динамо-Минск» все же потерпел первое поражение в новом сезоне

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
У нас восемь защитников. Думал, что Дэнни Гру может хорошо настроиться против команды, в которой в прошлом году играл.
Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:
Выходили на игру с хорошим настроением. Знали, что будет тяжело, но были к этому готовы.
Начался матч для нас неплохо, но потом было это роковое большинство и все испортилось.
Основные события матча уместились в 2.49 первого периода. Так бывает. Удаление Чарльза Линглета использовал Михаил Варнаков – 0:1. Затем почти сразу Райан Веске удвоил перевес «Торпедо». А к третьей шайбе руку приложил Алексей Угаров, который на пару с Варнаковым ассистировал Дмитрию Макарову, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
За белоруса мы порадовались, но возникло ощущение, что динамовский поезд к тому моменты ушел от перрона. 0:3.
Сикора тут же внес коррективы, отправив Кевина Лаланда на скамейку запасных и дав возможность дебютировать Андрею Мезину. И любимец минской публики с задачей справился, на остаток встречи забетонировав свои ворота на глухо. Но, к несчастью, столь же надежен был Виталий Коваль, записавший в свой актив второй уже «сухарь» в едва стартовавшем сезоне.
Что ж, «Торпедо» укрепляется на вершине, «Динамо» терпит первое поражение в сезоне. Но ведь когда-нибудь это должно было произойти.
Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:
Играли неплохо, но эти три минуты, когда все это произошло, все испортили. Вернуться в игру мы уже просто не сумели.
Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мы в первом периоде упали на колени и до конца игры уже не встали. Старались, но против соперника, который за три минуты решил исход матча, этого мало. Было видно, что они знают, как забивать.
Насчет второго и третьего периода не могу сказать игрокам, что они плохо играли, не старались. Что было нужно, сделал Коваль.