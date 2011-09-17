В третьем матче домашней серии ХК «Динамо-Минск» все же потерпел первое поражение в новом сезоне

Почему Марек Сикора решил нарушить святое правило «Победный состав не меняют», не так и важно. В конце концов, это право тренера. К тому же чем Дэнни Гру хуже Олега Горошко? Да ничем. Но капризная и суеверная хоккейная Фортуна все же от минчан отвернулась.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

У нас восемь защитников. Думал, что Дэнни Гру может хорошо настроиться против команды, в которой в прошлом году играл.

Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Выходили на игру с хорошим настроением. Знали, что будет тяжело, но были к этому готовы.

Начался матч для нас неплохо, но потом было это роковое большинство и все испортилось.

Основные события матча уместились в 2.49 первого периода. Так бывает. Удаление Чарльза Линглета использовал Михаил Варнаков – 0:1. Затем почти сразу Райан Веске удвоил перевес «Торпедо». А к третьей шайбе руку приложил Алексей Угаров, который на пару с Варнаковым ассистировал Дмитрию Макарову, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За белоруса мы порадовались, но возникло ощущение, что динамовский поезд к тому моменты ушел от перрона. 0:3.

Сикора тут же внес коррективы, отправив Кевина Лаланда на скамейку запасных и дав возможность дебютировать Андрею Мезину. И любимец минской публики с задачей справился, на остаток встречи забетонировав свои ворота на глухо. Но, к несчастью, столь же надежен был Виталий Коваль, записавший в свой актив второй уже «сухарь» в едва стартовавшем сезоне.

Что ж, «Торпедо» укрепляется на вершине, «Динамо» терпит первое поражение в сезоне. Но ведь когда-нибудь это должно было произойти.

Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Играли неплохо, но эти три минуты, когда все это произошло, все испортили. Вернуться в игру мы уже просто не сумели.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы в первом периоде упали на колени и до конца игры уже не встали. Старались, но против соперника, который за три минуты решил исход матча, этого мало. Было видно, что они знают, как забивать.

Насчет второго и третьего периода не могу сказать игрокам, что они плохо играли, не старались. Что было нужно, сделал Коваль.