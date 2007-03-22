В Токио продолжается Чемпионат мира по фигурному катанию

21 марта мужчины-одиночники представили судьям и зрителям свои короткие программы.

Судьи оценили 42 композиции. А право выступить с произвольной программой получили две дюжины спортсменов. Наш Сергей Давыдов особых проблем в этой своеобразной квалификации не испытал. И неудивительно, поскольку первый послеолимпийский сезон белорус проводит очень уверенно. После четвертого места на недавнем Чемпионате Европы - он воодушевлен и собирается бороться за призовое место.

Несмотря на 8-ую позицию, которую он занимает после короткой программы, шанс подняться на пьедестал Сергей все еще сохраняет. По крайне мере, на третью ступеньку так точно. Здесь пока расположился хозяин первенства - Даисуки Такахаши. В его активе 74,51 балла. У Давыдова же 70 - разница вполне отыгрываемая. Промежуточное второе место у канадца Джефри Батла, а лидирует знаменитый француз - чемпион Европы и неоднократный призер мировых первенств Бриан Жубэр.