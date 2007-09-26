В таиландском Чанг-Мэе завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике

В заключительный день турнира у белорусов выступала Екатерина Шкуратова в весовой категории свыше 75 килограммов.

В рывке она удачно исполнила все три попытки на 114, 118 и наконец - на 121 килограмм. Однако, для завоевания малой медали этого оказалось недостаточно. Она четвертая. Уже после того, как Катя отправилась настраиваться на состязания в толчке - на помосте началась настоящая дуэль. Соперничали Кореянка Джанг и китаянка Му. Рванув в заключительной попытке 139 Му завоевала малое золото в этом виде.

Во втором упражнении события развивались примерно также. 20-ти летняя Шкуратова и здесь взяла заявленные - 142 - 148 - 152. В итоге стала 4-ой в толчке и четвертой в двоеборье - 273 килограмма. За золото же боролись поднимая невероятные веса старые знакомые - кореянка и китаянка. В толчке в последней попытке действующая чемпионка мира Джанг взяла 181. Это на килограмм больше, чем Му - и таким образом, кореянка стала первой. В двоеборье у обеих спортсменок по 319 - это, кстати, новый мировой рекорд, однако по собственному весу - выиграла Джанг.

