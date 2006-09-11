В Таиланде проходит Чемпионат мира по поло. На слонах

В одном из наиболее элитарных видов спорта принимают участие команды из разных стран мира. Медленно, но верно. Группа "толстокожих" вступила в необычную схватку. Две команды по три человека. Два периода по 10 минут. Правила игры стандартны, если не принимать во внимание способ передвижения и одежду. Вместо клюшек - бамбуковые палки, вместо каскеток - пробковые шлемы. И только мяч пришел в игру из обычного поло.

Обычно проводится три турнира в год, но интерес к королевскому виду спорта с каждым годом растет. В древности он был прерогативой индийских правителей. Экзотическую поездку могли позволить себе только они. Однако со временем об игре забыли. И только в начале 80-х благодаря британцам Джиму Эдвардсу и Джеймсу Манкларку этот вид спорта был открыт заново. С тех пор турниры проводятся в Шри-Ланке и Непале. Причем каждый раз организаторы стараются сделать шоу незабываемым.

Наряду с местным населением увлеченно наблюдают за происходящим многочисленные туристы. Все в ожидании решающего гола: