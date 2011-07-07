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В своем дебютном матче на евроарене ФК «Минск» сыграл вничью в Баку с местным «Олимпиком» – 1:1

07 июля 2011 09:09
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Дебют футбольного клуба «Минск» на европейской арене по всех смыслах получился жарким. На момент начала матча в Баку столбик термометра уверенно держался в районе 30-градусной отметки, и выход на искусственный газон стадион «АЗАЛ» был сродни попаданию на раскаленную сковородку. Футболистов местного «Олимпика», впрочем, это касалось мало.

Привычные к таким условиям хозяева с присущей южанам горячностью сразу после стартового свистка ринулись в атаку, и в течение нескольких минут голкиперу минчан Симосу Скиндерису пришлось в полной мере демонстрировать свое мастерство. К счастью, на адаптацию много времени «горожанам» не потребовалось.

Мало-помалу, сбив наступательный порыв оппонента, гости заставили изрядно понервничать местную торсиду опасным исполнением стандартов. А на 11-й минуте подопечные Виталия Тараканова и вовсе окатили соперника холодным голевым душем. После изумительной проникающей передачи Дмитрия Щегриковича Игорь Воронков неожиданно оказался в одиночестве в штрафной «Олимпика» и хладнокровно наказал за вальяжность оборону южан, став автором первого гола в еврокубковой истории «Минска».

Правда, по печальной белорусской традиции, добытое преимущество «горожане» совсем скоро растеряли. Секундная стрелка не успела сделать и три оборота, как один из многочисленных легионеров азербайджанского клуба Ибекойи воспользовался предоставленной свободой и результативно завершил розыгрыш углового.

В оставшееся время первого тайма чаши весов несколько раз могли склониться как в одну, так и в другую сторону. На 32-й минуте свое умение исполнять штрафные продемонстрировал Сачивко. После коварного выстрела Александра и неуклюжих действий вратаря хозяев спасла только штанга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ответ «Олимпика» долго себя ждать не заставил и был не менее острым. Бенуахи каким-то чудом не сумел воспользоваться очередной оплошностью центра обороны минчан.

А за четыре минуты до свистка на перерыв хвататься за голову пришлось уже гостям. Сачивко великолепным пасом вывел на идеальную для голевого удара позицию Соро. Но Таина Адама, к сожалению, проиграл дуэль голкиперу.

При двух единицах на табло соперники отправились в раздевалки перевести дух и внести коррективы в свои действия. Глобальных изменений, впрочем, после антракта подметить не удалось.

Южане все так же настырно искали пути к воротам Скиндериса, а белорусы по мере возможности пытались контратаковать и, при этом, спокойно держали оборону. Правда, без парочки пожароопасных ситуаций все же не обошлось.

На 62-й минуте от больших неприятностей «горожан» спас, пожалуй, лучший игрок матча в составе «Минска» Скиндерис, на подмогу которому в этом эпизоде вовремя пришли партнеры.

Еще раз фортуна улыбнулась гостям в середине второго тайма, когда форвард «Олимпика» Мамедов был в шаге от того, чтобы результативно замкнуть прострел партнера.

В оставшееся время подобных вольностей соперники больше друг другу не позволяли. И финальная трель латвийского арбитра зафиксировала наверняка устроивший «Минск» итог – 1:1.

В ответном поединке, который состоится на столичном стадионе «Динамо» седьмого июля, команду Виталия Тараканова устроит даже нулевая ничья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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