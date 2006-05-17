В столичном Дворце спорта пройдет гран-при <Белсвиссбанк> по художественной гимнастике

Спортсменки и наставники сборной дали первую пресс-конференцию.

Главный тренер нашей национальной команды по художественной гимнастике - Ирина Лепарская - рассказала про предстоящее гран-при, которое проходит в Минске уже в четвертый раз. Впервые его не будут предварять детские соревнования Бэби кап, - они перенесены на декабрь.

Свое участие в международном турнире уже подтвердили 23 команды. Помимо лидеров современной гимнастики, - сборных России, Украины, Болгарии, - приедут спортсмены из Мексики и даже Китая.

В соревновательной программе - состязания в многоборье, именуемые <Хрустальная роза>. Гран-при <Белсвиссбанк> - это финалы в отдельных видах и изюминка белорусского турнира - шоу звезд мировой гимнастики. Что касается самих звезд, то сборную Беларуси на правах хозяйки представят сразу четыре гимнастки: Жукова, Черкашина, Курильская и Рудалова. Блистать непременно будут украинки Годунко и Бессонова, россиянки Капранова и Сессина. А вот Кабаева не приедет.

Во Дворце спорта будет тепло. Лед специально к этапу гран-при растопили. Репетиции проходят с утра до вечера. Шоу звезд обещает впечатлить каждого, однако, пока продано всего 30 билетов...