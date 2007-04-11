В столичном Дворце шахмат и шашек завершился Чемпионат страны по стоклеткам в высшей лиге у женщин

Турнир проходил 11 апреля в два круга с участием восьми сильнейших шашисток Беларуси. А состязались спортсменки за право представлять страну на личных международных стартах.

По итогам семи туров были образованы два квартета: Ирина Пашкевич, Ольга Федорович, Ольга Садовская и Наталья Герасимович составили один из них, где борьба велась за награды. Светлана Горбаченко, Дарья Федорович, Татьяна Лебедева и Светлана Ланцеева играли, дабы узнать как в итоге распределяться места с пятого по восьмое.

Юная Ольга Федорович и 13-кратная чемпионка Беларуси Ирина Пашкевич первый круг закончили лидерами с 10 очками каждая. По итогам следующих игр набрали еще по четыре. Таким образом, Ирина Пашкевич обошла Ольгу только по дополнительным показателям. У нее "золото". "Бронза" досталась Ольге Садовской.