В столичном Доме футбола состоялось заседание исполкома Ассоциации БФФ

31 января на заседании были детально рассмотрены и утверждены важнейшие документы предстоящего футбольного сезона: календарь национального первенства и регламент чемпионата Беларуси 2007 года.

Первым пунктом повестки дня стоял вопрос о календаре чемпионата страны 2007 года в высшей и первой лигах. Без особых дискуссий членами исполкома было принято расписание, предложенное управлением по проведению соревнований АБФФ и рассмотренное ранее на совещании с руководителями клубов. Как отметил председатель федерации Геннадий Невыглас, нынешний игровой график максимально учитывает пожелания главных тренеров национальной и молодёжной сборных.

Помимо того, календарь отечественного первенства будет приближен и к расписанию российского чемпионата, где играет большинство наших легионеров-сборников. Это позволит наставникам национальной команды и молодёжки проводить полноценные сборы в преддверии важных матчей евроотбора Таким образом старт высшей лиги назначен на 15 апреля. Футболисты первого дивизиона начнут свой многомесячный марафон неделей позже. Сезон же в стране начнётся уже 12 марта играми на кубок Федерации. Это, к слову, новый турнир, в котором примут участие 14 команд высшей лиги и представителя первой: минский Локомотив и пинская Волна. Матчи Кубка федерации пройдут на искусственных полях четырёх городов Минска, Гродно, Витебска и Пинска. Ещё одним новшеством стал перенос финального матча кубка страны с выходного на будний день. Это связано с тем, что уже в первых числах нашей национальной сборной предстоят отборочные поединки европейского первенства.

Что касается изменений в регламенте чемпионата страны, то здесь наибольшие споры вызвали вопросы о легионерах, а также о принципах Fair play. В итоге члены исполкома отклонили предложения некоторых клубов увеличить квоту зарубежных игроков до пяти человек. И утвердили одноразовые сборы за каждого легионера в размере 100 базовых величин, что практически равняется 1000 евро. Эти выплаты пойдут в Фонд развития белорусского футбола, что на деле будет означать поддержку детско-юношеских школ в нашей стране.

Предстоящий футбольный сезон ожидается весьма интересным и не менее сложным, поэтому надеемся, что регламентирующая документальная база, принятая 31 января, поможет нашим футболистам провести его в полном соответствии с принципами справедливой игры.