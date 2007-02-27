В столице стартовал городской Чемпионат по боксу

26 февраля в Минске стартовал городской Чемпионат по боксу среди любителей, посвященный 70-летию Белорусского государственного университета физической культуры.

Торжественная церемония открытия этих соревнований, помимо обычных в таких случаях процедур, включила и чествование свежеиспеченного чемпиона Европы среди профессионалов Юрия Романова, который является студентом БГУФКа.

Как стало известно, в середине апреля, по предварительной информации - 28 числа, в минском Дворце спорта Юрий будет защищать свой титул в бою против болгарина Тончо Тончева. Будущий соперник белоруса боец заслуженный - серебряный призер Олимпиады 1996 года в Атланте. В профессиональной карьере к максимальным достижениям болгарина отнесем титулы интерконтинентального чемпиона по версиям WBA и WBC, чемпиона мира по версии WBU и чемпиона Европы.



В 2004 году Тончев уже выступал в Минске, и тогда выиграл у нашего Дмитрия Якубчика, а в 2005 в Монако уступил еще одному белорусу Сергею Гулякевичу.

Чемпионат Минска завершится 1 марта. Турнир должен получиться довольно любопытным, ведь среди заявленных боксеров - призер мирового первенства Магомед Нурудинов, медалист Чемпионата Европы Вазген Сафарьянц, а также Михаил Бернадский, Рамазан Магомедов и Виталий Бондаренко из национальной сборной.