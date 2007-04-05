В столице объявят лучших спасателей

В Минске стартовал 8-ой международный турнир по пожарно-спасательному спорту.

В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество спортсменов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и Азербайджана. За звание лучших спасатели будут бороться два дня: им предстоит преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, а также подняться по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни.

"Участие в этом турнире довольно престижно, потому что это международный турнир. Приезжает много стран. Надо показать хороший результат, так как он является одним из этапов подготовки к Чемпионату Европы", - так считает участник международного турнира по пожарно-спасательному спорту Сергей Судаков.