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В столице объявят лучших спасателей

05 апреля 2007 10:55
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В Минске стартовал 8-ой международный турнир по пожарно-спасательному спорту.

В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество спортсменов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и Азербайджана. За звание лучших спасатели будут бороться два дня: им предстоит преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями, а также подняться по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни.

"Участие в этом турнире довольно престижно, потому что это международный  турнир. Приезжает много стран. Надо показать хороший результат, так как он является одним из этапов подготовки к Чемпионату Европы", - так считает  участник международного турнира по пожарно-спасательному спорту Сергей Судаков.

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