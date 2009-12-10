В Стамбуле стартовал 13 чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне

На этом турнире, который продлится до воскресенья, будут разыграны 38 комплектов наград, 8 из которых обретут своих хозяев уже в первый день.

Случится это в вечерней соревновательной программе, а пока на берегах Босфора проходят квалификационные заплывы.

Отметим, что в ходе утренней сессии белорусские спортсмены установили сразу 4 национальных рекорда. Быстрыми секундами отметились: Инна Капишина, проплывшая 50 метров брассом за 31,11 секунды, Александра Герасименя – стометровку на спине она преодолела за 58,03, а также брассист Виктор Вабищевич, у которого на стометровке результат 59,47, и Павел Санкович, показавший на дистанции 200 метров комплексным плаванием 1 минуту 56,2 секунды.

Отметим, что рекордные результаты помогли только нашим пловчихам пробиться в следующий, полуфинальный раунд. И Санкович, и Вабищевич в число полуфиналистов не попали.