В спортивном комплексе «Логойск» прошел чемпионат по переносу жён

Новости Беларуси. Такая сильная любовь! В спортивном комплексе «Логойск» сегодня прошел чемпионат по переносу жён Транспортировать свою вторую половину, а заодно и проверить весомость своих чувств нужно было не просто на время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники должны были преодолеть настоящую полосу препятствий, включая овраги, барьеры и при всем этом еще и не поскользнуться – скоростные пары во время забега к тому же и поливали водой. А, тем временем, сам ценный груз – прекрасные дамы – переживали не только за главу семейства, но и за свою голову. На непростую тропу барышни на всякий случай ступили в шлемах.

К слову, проверка на выносливость чувств стала лишь одной из множества локаций на празднике под открытым небом. Сотни гостей оценивали на вкус масштабный фуд-корт – свою продукцию представили и рестораны, и небольшие семейные кулинарии, а также пытались устоять, взяв быка за рога, и соревновались в скорости подката.