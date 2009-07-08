В Спортивном арбитражном суде отложены слушания по делу Девятовского и Тихона

Слушания по делу белорусских метателей молота Вадима Девятовского и Ивана Тихона в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, предварительно планировавшиеся на 13-14 июля, отложены на более поздний срок.

Еще в мае Спортивный арбитражный суд предложил назначить слушания на 13-14 июля. Наши спортсмены дали предварительное согласие, но с условием, что до 15 мая представители Международного олимпийского комитета (МОК) пришлют ответы на многочисленные вопросы белорусской стороны по процедуре исследования их допинг-проб в пекинской лаборатории во время Олимпиады-2008. Однако к назначенному сроку МОК ответы не подготовил и попросил очередную отсрочку — до 8 июня. Но и после того как ответы все-таки были получены, определенность с датой слушаний не появилась.

«Дело очень сложное как с юридической, так и с научной точек зрения. Для того чтобы до начала судебных слушаний прояснить как можно больше возникших вопросов, Спортивный арбитражный суд попросил пекинскую лабораторию, которая во время Олимпиады проводила анализ проб, предоставить всю необходимую информацию. После получения этой информации обе стороны будут иметь возможность с ней ознакомиться и осуществить повторную подачу документов в суд. После этого арбитражный суд назначит заседание, на котором обе стороны смогут представить свои доводы, основанные на первой и повторной подачах документов. Так что, вероятно, слушания по делу состоятся в августе или сентябре», — предположил Вадим Девятовский.

Ранее белорусские молотобойцы дважды (в октябре 2008-го и в феврале 2009-го) направляли в МОК вопросы, касающиеся нарушений и нестыковок при исследовании их допинг-тестов в пекинской лаборатории, из-за которых пробы не могут быть признаны действительными, но чиновники Международного олимпийского комитета те обращения проигнорировали.

Белорусские атлеты, которые намерены оспаривать решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении их медалей пекинской Олимпиады-2008 из-за положительных допинг-проб, отправили пакет документов в Спортивный арбитражный суд еще в марте нынешнего года, после чего CAS занимался изучением представленных бумаг. Но назначение даты слушаний затягивалось, поскольку в начале апреля МОК дополнительно попросил у Спортивного арбитражного суда шесть недель на то, чтобы подготовить ответы на претензии белорусской стороны по процедуре исследования допинг-проб в пекинской лаборатории. Хотя для этого представителям МОК уже был выделен месяц — с марта по апрель. Но суд по просьбе Международного олимпийского комитета предоставил ему еще две отсрочки. Теперь суд ждет ответов еще и от пекинской лаборатории.

Если спортсменам не удастся доказать свою невиновность, то Вадим Девятовский, завоевавший серебряную медаль, и бронзовый призер Иван Тихон должны будут вернуть свои награды и дипломы. Таким образом, олимпийское серебро перейдет к венгру Кристиану Паршу, а бронза — к японцу Коджи Мурофуши.

Кроме того, Вадим Девятовский, который во второй раз уличен в применении допинга, пожизненно лишится права принимать участие в Олимпийских играх в любом качестве. Что касается Ивана Тихона, который впервые стал участником допингового скандала, то его дальнейшая судьба будет зависеть от Международной федерации легкой атлетики. Наиболее вероятным наказанием в подобных случаях является двухгодичная дисквалификация, сообщает БЕЛТА.