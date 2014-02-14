В Сочи образовались километровые очереди — все хотят попасть в Олимпийский парк!

Новости Беларуси. Жители севера в окружении субтропических пальм, и обилие снега при 16-ти градусах тепла! В олимпийском Сочи собраны не только лучшие спортсмены мира, но и лучшая инфраструктура и сервис в области спорта. А ведь ещё 7 лет назад здесь находилось чистое поле. Спортивные объекты будут востребованы и после того, как погаснет олимпийский огонь. А некоторые волонтёры, которые сейчас трудятся на берегу Чёрного моря, как эстафетная палочка, перейдут на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в мае уже в Беларуси.

Попасть на территорию олимпийского парка в Сочи можно двумя способами. Во-первых, приобрести билет на соревнование и зарегистрировать паспорт болельщика, как на видео. Второй способ — купить пропуск в сам парк, стоит он 200 российских рублей, правда, для этого придется отстоять в очереди несколько часов.

Такие скопления людей на входе перед билетными кассами каждый день. Кстати, на трибуны олимпийских игр продано уже более 900 тысяч билетов. Пропуск на соревнования достался, конечно, не всем, а вот чтобы сфотографироваться со спортивной достопримечательностью, люди готовы стоять очередях.

Сколько времени готовы потратить, чтобы попасть в Олимпийский парк?

С детьми, конечно, сложновато. Час, полтора

На территории олимпийского парка растут пальмы, температура плюс 16 — все-таки субтропики. О том, что на дворе февраль, напоминают разве что жители северных регионов России, развлекающие иностранную публику. Первым делом путь болельщика лежит к главной достопримечательности зимних игр в Счи — Олимпийскому факелу. Стела высотой с 17 этажный дом — сейчас, пожалуй, самый фотографируемый объект в мире. А туристы соревнуются в креативности снимков.

На территории олимпийского парка — сотни волонтеров, их легко узнать по яркой одежде. А вот Денис из толпы по белорусской форме легко вычислил нашу съемочную группу. Работать на зимние игры приехал из Минска. Волонтеров из Беларуси здесь около 40 человек. Вероятно, часть из них будет работать и на предстоящем Чемпионате мира по хоккею.

Денис Гончаренко, волонтер из Беларуси:

Будет интересно посмотреть со стороны на работу волонтеров в Минске и сравнить, как работают тут волонтеры и как будут работать в Минске. Минск-Арена, мне кажется прекрасно бы вписалась сюда в ансамбль. Насколько мне известно, у Минск-Арены больше вместимость, чем у «Большого».

А это - бюро олимпийских находок. Забытые вещи волонтеры приносят именно сюда. На территории парка таких пунктов пять. Чаще всего теряют мобильные телефоны, документы и паспорта болельщика.

Фаина Крекотень, сотрудник информационного центра олимпийского парка:

Каждый день у нас теряется очень много вещей: перчатки, шапки, шарфики, телефоны, камеры, билеты, кошельки. Очень часто, конечно, паспорта болельщиков. Сегодня, например, у нас один мужчина из Германии потерял билет, очень быстро нам его люди принесли сюда, и мы ему возвратили.

Тем временем, в Сочи уже думают о том, как будут возвращать объекты олимпийской эйфории к реальной жизни. Дворец «Большой» оставят для будущих хоккейных турниров, что делать с «Шайбой» — еще не решили. Конькобежный центр переоборудуют в выставочный. Стадион «Айсберг», где сражаются фигуристы, превратят в велотрек. А ведь еще 7 лет назад на этой территории располагались поля совхоза Россия. После того, как огонь игр погаснет, региону достанется 41 тысяча гостиничных номеров. В отели превратятся и деревни, где сейчас живут олимпийцы.

В бюджет самых дорогих зимних Олимпийских игр было включено и строительство трассы Формулы-1 длиной почти в 6 км. Вот уже видна будущая трибуна. Ну а саму трассу проложат после завершения игр, она будет проходить мимо спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.