В словенской Поклюке взял старт 6-ой этап Кубка мира у биатлонистов

Открыл его женский спринт на 7,5 километров.

Напомним, что многие спортсмены этот этап пропускают, дабы готовиться к грядущему чемпионату мира. Тем не менее, гонку, которая состоялась 17 января, сложно назвать скучной.

76 участниц в стартовом городке вместо привычной сотни, но эффект от гонки тот же: захватывает и увлекает за собой. Белоруска Наталья Соколова отправилась на лыжню в первой группе под номером 8. На лежку добралась без приключений и отработала чисто. Не допустила ошибок биатлонистка и в стойке. В итоге финишировала 5-ой, с отставанием от победительницы в 26,9 секунд. Ольга Кудряшова также обошлась без штрафных кругов и заняла 14-ое место. Людмила Калинчик с двумя незакрытыми тарелочками - 60-ая.

Что же касается персоны - самой быстрой стреляющей лыжницы сегодняшней гонки, то ей стала Анна Карин Олоффсон. Выиграв спринт, она оформила третью личную викторию в сезоне. Отметим скорость шведки на лыжне: золото она взяла, несмотря на промах в стрельбе из положения стоя. Россиянка Татьяна Моисеева уступила Олофссон 7 секунд: ей досталось "серебро". "Бронза" - немке Кати Вильхельм.

18 января в Поклюке пройдет мужской спринт на 10 километров.