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В Сингапуре сегодня открываются первые летние юношеские Олимпийские игры

14 августа 2010 14:37
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Беларусь на форуме представят 50 спортсменов в 22 видах спорта, а возглавит нашу команду тяжелоатлет Александр Венскель.

17-летний динамовец в этом году стал серебряным призером юниорского чемпионата Европы в Валенсии в весовой категории до 94 кг.

В составе белорусской сборной большинство спортсменов — легкоатлеты. Примечательно, что на играх не будет традиционного медального зачета стран, ведь часть соревнований будут смешанными: в составы команд будут входить как девушки, так и юноши, а некоторые дружины объединят спортсменов и вовсе из разных стран.

Первые летние юношеские Олимпийские игры продлятся до 26 августа.

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