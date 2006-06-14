В Силичах соберутся силачи

17 июня в Силичах пройдет этап Кубка мира силачей. В белорусский горнолыжный центр приедут спортсмены из 12 стан мира, сообщили в оргкомитете. Самые сильные люди из Польши, США, Великобритании, Норвегии, Эстонии, Беларуси и других стран прибудут в нашу страну, чтобы померятся силами в поднятии тяжестей в виде автомобилей, бревен, гирей и штанг. Пока список упражнений, в которых будут выступать спортсмены, формируется. Интересно, что все силачи, которые приедут в Силичи, весят от 130 до 200 кг и имеют рост около 2 метров.