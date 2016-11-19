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В Силичах 19 ноября прошла гонка бизонов

19 ноября 2016 14:26
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Новости Беларуси. Ноябрьская гонка бизонов прошла 19 ноября в Силичах. На экстремальный старт вышли несколько сотен спортсменов не только из Беларуси, но и стран ближнего зарубежья. Около 300 спортсменов-любителей из Беларуси и ближнего зарубежья совершили забег на дистанцию в 8 километров.

Так называемый бег бизонов проводят в Беларуси уже в третий раз.

Здесь участвуют все: от профессиональных спортсменов до любителей активного отдыха. Огненная полоса, барьеры, брусья, рукоход.

На дистанции участникам пришлось преодолеть массу препятствий. Самые быстрые и выносливые получили денежный приз. Но и они пришли сюда не за деньгами.

Для бизонов 50 минут забега – не испытание, а удовольствие.

А потому многие собираются принять участие и в последующем забеге будущей весной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Белорусские спортсмены

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