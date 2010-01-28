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В шведском Торсби продолжается первенство мира по биатлону

28 января 2010 14:52
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Сегодня в программе соревнований значатся две индивидуальные гонки, участие в которых принимают девушки в разных возрастных категориях.Вначале на старт 10-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами выходили младшие спортсменки. Здесь золото выиграла стреляющая лыжница из России Ольга Галич. Лучшей из белорусок, пятой, с двумя минутами штрафа стала Ирина Кривко. До конца недели в Торсби будут разыграны медали в спринте, преследовании и эстафетах.

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