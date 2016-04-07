В штаб-квартире НОК Беларуси состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню спорта на благо развития и мира

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню спорта на благо развития и мира. В 2016 году празднование проходит в рамках социальной акции «Белая карта». Организаторы приглашают всех атлетов, тренеров и функционеров, а также людей, для которых спорт имеет большое значение в жизни, сплотиться вокруг символа – белого листка бумаги, как знака приверженности мирным инициативам на всей планете. Свои листки уже подняли ряд известных спортивных деятелей мира, среди которых и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».