В шестом туре минское «Динамо» наконец-то смогло разжиться второй победой в нынешнем чемпионате

Иного результата в поединке «бело-голубых» с аутсайдером нынешнего чемпионата, могилевским «Днепром», просто не поняли бы ни требовательные динамовские болельщики, ни привередливые специалисты, ни даже, скорее всего, сами игроки столичной команды.

Преимущество парней Олега Василенко над могилевским оппонентом в субботнем поединке было беспрекословным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что говорить, если могилевчане по ходу всей встречи не смогли нанести в створ динамовских ворот ни одного прицельного удара.

Драгун и компания остроту у чужих владений создавали регулярно, преимущественно – за счет стандартов. Навесы со штрафных Рафаэла Ледесмы с завидным постоянством находили опасное продолжение. И если после удара Сергея Политевича в середине тайма мяч полетел значительно выше рамки, то вот выстрел с ближней дистанции Алексея Гавриловича заставил голкипера «Днепра» Бориса Панкратова демонстрировать весь свой недюжинный вратарский талант.

Впрочем, взятие хозяйских ворот произошло совсем не со стандарта. Атака «Динамо» правым флангом завершилась точной передачей на набегавшего в центр штрафной Станислава Драгуна. С ударом капитана гостей Панкратов справиться сумел, а вот на добивание Роберта Зебеляна контраргументов у могилевского кипера уже не нашлось. 1:0 – к перерыву «Динамо» впереди. И останавливаться на достигнутом подопечные Олега Василенко, судя по агрессивно-атакующему настроению после антракта, не собирались.

Вот только желание с возможностями, как известно, порой ходят по разным дорожкам. Разумеется, минчане были не прочь поразить всех и вся, а главное, ворота соперника, градом голов и приподнять немного пошатнувшийся имидж команды. Но как раз с реализацией моментов у «Динамо» в последнее время имеет место напряженка. Как Олег Веретило умудрился не попасть в ворота в одном из эпизодов – загадкой осталось даже для него самого. Благо, соперник «бело-голубых» в этом поединке не способен был наказать их за такую неосмотрительную щедрость. Атаки «Днепра» даже с натяжкой слабо тянули на статус опасных.

В результате – минимальная победа «Динамо» – 1:0. Команда Олега Василенко наконец-то прервала неудачную безголевую серию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».