В Шанхае завершился этап кубка мира по спортивной гимнастике

16 июля - в заключительный день разыгрывались пять комплектов наград на отдельных снарядах. Белорусы выступили в двух финалах. В упражнениях на бревне Анастасии Марачковской явно не хватало сложности. К тому же она допустила и несколько серьезных ошибок, что не позволило ей подняться выше шестого места. Зато порадовал Александр Царевич, который вел борьбу за награды в упражнении на перекладине. Сверхсложностью его программа также не отличалась, однако белорусский гимнаст исполнил ее ровно и чисто, завершив выступление отличным соскоком - тройным сальто. В итоге с суммой в 15 целых и 225 тысячных балла Царевич поделил третье место с немцем Робертом Джакелом.