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В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата

02 апреля 2020 08:56
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В схватке за Кубок Президента сошлись минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата-1

Минчане в шаге от завоевания трофея. Накануне в Солигорске прошел четвертый матч финала. Успеха в нем добились хоккеисты «Юности». Таким образом, в серии столичная команда ведет со счетом 3:1.

Пятый матч будет сыгран в Минске в пятницу, 3 апреля.

В шаге от победы в ЧБ. «Юность» победила «Шахтёр» в финальной серии чемпионата-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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