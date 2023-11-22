В центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. Среди соискателей наград значатся и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что в стартах принимают участие атлеты из 6 стран. К сожалению, 22 ноября наши пловцы остались без наград. Илья Шиманович в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом финишировал четвертым с результатом – 2 минуты 4 и 17 сотых секунды. Победу здесь одержал Кирилл Пригода. В финале на стометровке баттерфляем белорус Григорий Пекарский занял 8 место.