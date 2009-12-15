В розыгрыше НХЛ снова отличился Андрей Костицын

В домашнем поединке с «Баффало» он набрал три очка.

Первую шайбу наш форвард забросил на 17-й минуте, реализовав численное преимущество. Вторично Костицын-старший отличился на 43-й минуте, забросив шайбу с «пятачка». Также Андрей принял непосредственное участие и при третьем взятии ворот. Но, несмотря на все усилия белоруса, который, кстати, был признан первой звездой матча «Монреаль» уступил «Баффало» — 3:4

Что касается Костицына-старшего, то он лавров в этой встрече не снискал. Не удалось пополнить собственный бомбардирский багаж и центрфорварду «Торонто» Михаилу Грабовскому. Хотя его клуб и обыграл дома «Оттаву» — 3:2.