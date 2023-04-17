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В России стартовал Кубок Третьяка

17 апреля 2023 13:59
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Юные хоккеисты пробуют силы на Кубке Третьяка. Дружина, составленная из исполнителей до 12 лет, обыграла команду «Созвездие», счет – 8:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В России стартовал Кубок Третьяка-1

У нас самым заметным на льду был Касперович. Он оформил хет-трик. А сборная U-13, напротив, потерпела поражение. Сильнее белорусов оказались представители «Ак Барса» – 3:2.

# Хоккей # Фотофакт

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