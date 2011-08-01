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В России ОМОН и огневые группы будут выведены со всех стадионов, где играют команды премьер-лиги

01 августа 2011 12:17
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Об этом заявил заявил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин на пресс-конференции в РИА Новости.По словам Мейтина, обеспечивать порядок на трибунах будут «стюарды, работающие либо в клубах, либо в специализированных мероприятиях. В некоторых случаях будут приглашаться подразделения полиции. И мы сами будем определять, какое количество полицейских нам нужно - и нужно ли нам это вообще. Российский менталитет - это все чепуха. Когда к людям хорошо относятся, когда они приходят на комфортные стадионы - то они отвечают взаимностью».

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