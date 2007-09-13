В Рио-де-Жанейро сегодня стартовал чемпионат мира по дзюдо

Этот престижнейший турнир, помимо всего прочего, является одним из этапов олимпийской квалификации. Путевки в Пекин получат все его призеры. Среди претендентов, как на медали, так и на лицензии - 10 белорусских борцов. В первый день соревнований в борьбу вступят четверо - супертяж Юрий Рыбак, Игорь Макаров в весовой категории до 100 килограммов, Светлана Тимошенко - до 78 килограммов и Юлия Борисик - свыше 78 килограммов. Остается добавить, что финалы начнутся сегодня ночью - примерно в 2 часа 40 минут, и напомнить, что на прошлом мировом первенстве, в 2005-ом году в Каире белорусы завоевали две бронзовые медали.